No Man's Sky rimonta nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

No Man's Sky si è reso protagonista di un'importante rimonta nella classifica eShop di Nintendo Switch 2, passando dalla nona posizione della settimana scorsa al quinto posto: un ottimo risultato per il titolo di Hello Games, sebbene il podio della top 10 appaia intoccabile.

Mario Kart World continua infatti a dominare, seguito da Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e da Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo, e che ruba in questo caso una posizione all'Upgrade Pack di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mario Kart World Cyberpunk 2077 Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack No Man's Sky The Legend of Zelda: Breath of the Wild Upgrade Pack Deltarune Split Fiction Street Fighter 6 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - NSW2 Edition

Sempre rispetto alla scorsa settimana abbiamo assistito all'ingresso di Split Fiction fra le prime dieci posizioni, nello specifico al nono posto: l'avventura di Hazelight Studios sembra fatta apposta per Nintendo Switch 2 e dunque questi risultati non sorprendono.