In questa lista di grandi assenze, vedovanze e attese ormai inutili, il piccolo studio tedesco Shin'en Multimedia lotta per tenere vivo il genere ormai da diversi anni, proprio grazie alla sua serie in esclusiva per le piattaforme della Grande N. Così, dopo Fast Racing Neo su WiiU e Fast RMX su Nintendo Switch, è toccato a Fast Fusion , pubblicato in contemporanea all'esordio di Nintendo Switch 2, dimostrare ancora una volta come di giochi di corse futuristici ce ne sia sempre il bisogno. Soprattutto se realizzati così bene e venduti a un prezzo semplicemente imbattibile.

Non è un periodo storico facile per gli amanti dei giochi di corse futuristici. Di Extreme-G non si hanno più notizie dall'ormai lontanissimo 2003, anno dell'ultimo capitolo pubblicato su GameCube, PlayStation 2 e Xbox. WipEout, escludendo il terribile esperimento per iOS e Android, si fa attendere dal 2017, quando uscì una collection. Di F-Zero sarebbe meglio non parlarne proprio, tanto è il dolore degli amanti della saga. L'indiscutibile qualità di F-Zero 99 non è comunque riuscita a risarcire la dolorosa illusione di poter avere un F-Zero GX 2, l'ancor atteso sequel di uno dei migliori giochi per GameCube in assoluto, titolo che fortunatamente è possibile recuperare facilmente grazie a Nintendo Switch Online.

Una crasi perfetta

Un po' come gli altri capitoli della serie, anche Fast Fusion è la perfetta crasi tra F-Zero e WipEout. Del primo eredita la gestione del boost, la progressione, il preciso sistema di controllo. Del secondo prende in prestito lo stile visivo, i generi di riferimento nella soundtrack, il track design meno arzigogolato rispetto alla serie Nintendo.

Per chi non avesse mai approcciato il genere, e in particolare i passati capitoli realizzati da Shin'en Multimedia, è bene specificare che si tratta di titoli tendenzialmente impegnativi, dove la prontezza di riflessi e la conoscenza dei tracciati è fondamentale per sperare di non incappare in continui incidenti e, soprattutto, di tagliare il traguardo in una posizione onorevole. Serve un pizzico d'impegno e non bisogna scoraggiarsi durante i primi tentativi. Mai come in casi come questo la pratica rende perfetti e a mano a mano che imparerete a conoscere i tracciati riuscirete a strappare tempi sul giro sempre migliori. Inoltre, diventerete progressivamente più abili nel gestire la velocità smodata dei mezzi, riuscendo a prendere le curve con la giusta traiettoria e a evitare gli ostacoli in tempo.

Fast Fusion non si discosta di un millimetro da questa formula, comune a tutti gli altri esponenti del genere. Ciò non vuol dire, tuttavia, che il gameplay non nasconda qualche particolarità. Tanto per cominciare ogni vettura può polarizzarsi su due differenti allineamenti caratterizzati dal colore rosso e blu. Solo attraversando i boost con la stessa cromia potrete garantirvi l'accelerazione necessaria per tenervi in scia con gli avversari. Sbagliare colore si traduce in una fortissima penalizzazione in termini di velocità e dunque bisogna avere sempre il dito pronto sul comando che consente il cambio di polo.

Per quanto avrete poco tempo per guardarvi attorno, tutte le ambientazioni di Fast Fusion sono suggestive

Sparsi per i tracciati, inoltre, sono presenti delle monete. Oltre ad aumentare il vostro conto in banca, vedremo in seguito a cosa vi serve il denaro, ricaricano la barra del boost che potrete attivare a vostro piacimento quando lo riterrete più necessario. In determinate competizioni, esattamente come accade in F-Zero, questo indicatore rappresenterà al tempo stesso l'integrità della vettura. Se completamente vuoto, basterà un qualsiasi urto, con un avversario o con un bordo della pista, per farvi perdere preziosi secondi a causa dell'esplosione del mezzo e del successivo respawn. Dosare con raziocinio il boost, insomma, è discriminatorio ai fini del piazzamento finale, così come lo è assicurarsi di recuperare più monete possibile.

A questa meccanica sono anche legate altre due interessanti particolarità del gameplay di Fast Fusion. Tanto per cominciare, rubare i gettoni agli inseguitori, o vedersele sparire a pochi metri quando raccolte dagli avversari, può cambiare sensibilmente l'andamento della corsa. Impedire la ricarica del boost, o non riuscire a rifocillare la barra per diversi chilometri, si traduce in secondi guadagnati o persi rispetto agli altri concorrenti. In seconda battuta, starà alla vostra conoscenza della pista individuare la scia di monete capace di garantirvi un incremento quasi costante della velocità di punta.



Immense foreste, deserti solcati da gigantesche balene, complessi industriali e campi d'asteroidi, la varietà degli scenari è davvero convincente

I tracciati di Fast Fusion sono ricchi di biforcazioni e sentieri più o meno nascosti. Con l'esperienza, e qualche tentativo, imparerete a scovare delle utilissime scorciatoie, ricche di monete e boost extra. Spesso, per raggiungere questi tratti di pista, dovrete affidarvi al salto, altra caratteristica interessante del gameplay. Grazie al dorsale sinistro, il vostro veicolo si alzerà in volo di decine di metri a ogni pressione, tecnica fondamentale per superare burroni, raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili, recuperare le monete sospese in aria.

Tutte queste specificità del sistema di controllo fanno il paio sia con un sistema di controllo che non si perde un colpo, sia con un track design ben studiato, per quanto relativamente distante dai picchi toccati altrove, F-Zero GX su tutti. Gli sviluppatori, difatti, hanno scientemente scelto di non complicare ulteriormente le cose con design troppo intricati o complessi da apprendere. Laddove la saga Nintendo non si è mai fatta problemi a cambiare costantemente la gravità relativa del tracciato, a infarcire i gran premi di curve a gomito e trappole di ogni genere, in Fast Fusion si procede sostanzialmente senza troppi giri della morte o avvitamenti vari. Non mancano ovviamente ostacoli di varia natura, tra palle chiodate giganti, tornadi in grado di far sbandare il mezzo e giganteschi tronchi pronti a travolgervi. Le tante scorciatoie presenti in ogni pista, inoltre, regalano rigiocabilità a ogni gran premio. Insomma, il livello medio è comunque alto, ma scordatevi i tracciati torcibudella del già citato F-Zero GX.



L'hud di gioco non spicca per originalità, ma svolge il suo lavoro alla grande

Del tutto assenti le armi di WipEout, così come gli attacchi a distanza ravvicinata classici della saga Nintendo. Al massimo potrete far sbandare i mezzi avversari quando superati a pochi centimetri di distanza e con il boost attivo.

Da giocare, insomma, Fast Fusion restituisce tutte le ottime sensazioni che un gioco di corse futuristiche dovrebbe regalare ai fan del genere. Complice la strepitosa soundtrack che si avvale di pezzi tecno e jungle, già dopo il primo giro ci si ritrova completamente ipnotizzati dalla serie di curve e di boost da attraversare senza mai distogliere lo sguardo dallo schermo.