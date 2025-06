La prossima Xbox supporterà tutti i giochi delle console precedenti, Xbox 360 inclusa

Jez Corden di Windows Central sostiene che "la prossima Xbox monterà un chip in grado di eseguire in modo nativo giochi Xbox One, Series X e persino titoli Xbox 360".

Secondo Jez Corden di Windows Central, la prossima Xbox dovrebbe essere totalmente retrocompatibile a livello hardware con i giochi precedentemente usciti su Xbox Series X/S, One e addirittura Xbox 360. Questa preoccupazione nasce da alcuni utenti: in particolare, temono che la prossima console targata Microsoft possa non essere in grado di eseguire correttamente i giochi per console precedenti. I timori in merito sono aumentati dopo l'annuncio di ASUS ROG Xbox Ally e dopo l'indiscrezione di un giornalista di The Verge, secondo cui Microsoft potrebbe consentire a OEM di terze parti di creare la propria versione della console di prossima generazione. Cerchiamo di fare chiarezza.

La nuova Xbox sarà totalmente retrocompatibile Prima di tutto, le console Xbox offrono già un certo grado di retrocompatibilità, ma Corden ha voluto sottolineare che qualsiasi nuova strategia non andrà ad impattare su questo aspetto. La futura Xbox potrà quindi eseguire in modo nativo giochi Xbox Series X, Xbox One e addirittura Xbox 360. La prossima Xbox potrebbe uscire tra un paio di anni "Posso dirlo con quasi assoluta certezza, mi mancano forse due o tre fonti per completare un report, ma la prossima Xbox farà girare i giochi da console praticamente al 100%, o almeno al 99,999%. Lo dico perché in questo periodo vedo circolare molte paure infondate, tipo "oddio, la prossima Xbox non farà girare i giochi da console", oppure "sarà solo un PC", una specie di ROG Ally prodotta da ASUS. Questo perché, nell'articolo di Tom Warren di The Verge, c'è una frase come "credo che Microsoft continuerà a produrre hardware proprio". In realtà, l'azienda l'ha detto chiaramente. Il problema è che Xbox in passato ha fatto molte promesse, per poi smentirle. Quindi quando Tom scrive "credo che lo faranno", emerge un problema di fondo nella comunicazione di Microsoft: la fiducia da parte del pubblico è ai minimi storici".