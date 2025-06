Spotify semplifica i download: novità importanti per chi usa l'app su smartwatch e non solo

Spotify continua a migliorare la sua piattaforma e cerca di andare incontro alle esigenze degli utenti. La novità in questione è relativa alla gestione dei download e in e in particolar modo si tratta di un'innovazione dedicata a chi usa l'app su più piattaforma, soprattutto per gli utenti da smartwatch.

Con questo aggiornamento Spotify introduce il download delle playlist a remoto, sincronizzando tutti i dispositivi utilizzati e collegati all'account (premium). In questo modo non si dovranno avviare i singoli download sui singoli device ma basterà avviare tutto una volta per ritrovarsi i propri brani preferiti anche, ad esempio, a portata di polso.