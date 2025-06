Spotify: da oggi sarà possibile creare le copertine delle playlist anche in Italia

Questa nuova funzione sarà disponibile per tutti gli utenti: sia quelli abbonati alla versione premium e sia quelli che usufruiscono di Spotify gratuitamente. Per creare la propria copertina basterà aprire una playlist già esistente o crearne una nuova, cliccare sui tre puntini , cliccare (o tappare) su "Crea copertina", caricare una foto, aggiungere testi/colori/sticker, modificare il tutto a proprio piacimento e salvare .

Come dicevamo qualche "più su", questa novità mira ad aumentare le capacità di personalizzazione. Spesso, le selezioni di brani e le playlist vengono realizzate in base a dei mood, degli stati d'animo o per qualche situazione specifica. La possibilità di creare una copertina farà sì che l'elemento che ha portato alla creazione della playlist sia ancora più palese .

63 mercati nel mondo e 41 lingue

Questa nuova funzione, dunque, oltre ad essere disponibile per tutte le tipologie di abbonamento, è disponibile in 63 mercati nel mondo ed in 41 lingue differenti tra cui, per l'appunto, l'Italiano. Inoltre, per festeggiare questa new entry, la piattaforma ha messo a disposizione degli utenti 13 sticker digitali, una collezione ispirata alla stagione estiva.

E dunque, si tratta solo di una delle ultime novità che Spotify ha introdotto, un'altra novità molto apprezzata riguarda un cambiamento nella gestione e nella fruizione dei podcast: ecco tutti i dettagli.