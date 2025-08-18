I pupazzi con l’IA esistono davvero e non sono particolarmente economici

Un mese fa vi abbiamo parlato della possibile introduzione di nuovi giocattoli per bambini basati sull'IA , precisamente grazie alla collaborazione tra Mattel e OpenAI. Ebbene, anche altre aziende stanno iniziando a produrre giochi e pupazzi per i più piccoli, dotati di intelligenza artificiale e in grado di dare vita a vere e proprie conversazioni. Utile? Insensato? Decisamente poco economico. Vediamo tutti i dettagli.

Arrivano i primi pupazzi con IA

Secondo quanto riportato dal New York Times e poi ripreso da Tech Crunch, la startup Curio ha lanciato una nuova linea di pupazzi con l'intelligenza artificiale. Questi peluche si chiamano Grem e Grok, sebbene pare non ci sia nessun legame con l'omonimo chatbot di Elon Musk. Questi chatbot vengono proposti come una "valida alternativa" al tempo trascorso davanti allo schermo. Tuttavia, la giornalista Amanda Hess, che ha potuto vedere Grem all'opera (uno dei giocattoli), non è affatto convinta.

Il pupazzetto Grok

Hess scrive infatti che, dopo aver assistito alla dimostrazione, ha capito che non avrebbe mai presentato Grem ai suoi figli. Più parlava con il chatbot, più si rendeva conto di quanto avrebbe avuto più senso un semplice "orsacchiotto senza vita". Inoltre, sebbene questi giocattoli parlanti possano distrarre i bambini e tenerli lontani da uno schermo, in realtà "ciò che stanno realmente comunicando è che il punto di arrivo naturale della curiosità dei bambini si trova all'interno dei loro telefoni".

Alla fine, la giornalista ha consentito ai suoi figli di giocare con Grem, ma solo dopo aver rimosso (e nascosto) la scatola vocale all'interno. Oltretutto, questo giocattolo non è neanche particolarmente economico, ad esempio Grok costa 99 dollari.