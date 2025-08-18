Crucial P3 Plus: l’SSD NVMe Gen4 fino a 2TB in offerta su AliExpress

Il Crucial P3 Plus è un SSD NVMe M.2 basato su tecnologia PCIe Gen4 , progettato per offrire velocità fino a 5000MB/s, ideali per chi vuole ridurre i tempi di caricamento dei giochi o accelerare flussi di lavoro intensivi. La tecnologia 3D NAND assicura maggiore affidabilità e durata, rendendolo una scelta solida anche per utilizzi professionali.

Il Crucial P3 Plus è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 60,36€ scende a 55,36€ grazie al coupon ITBTS05 (o, in caso, al coupon MULTI5 ), che garantisce uno sconto di 5€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Crucial P3 Plus in offerta .

Capacità e compatibilità

Disponibile nei tagli da 500GB, 1TB e 2TB, il P3 Plus permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, dal semplice upgrade del sistema operativo a uno spazio ampio per giochi e progetti. Essendo un'unità M.2 standard, si integra facilmente sia nei PC desktop che nei notebook compatibili, senza bisogno di adattatori.

L'SSD NVMe M.2 Crucial P3 Plus

Grazie al suo rapporto tra prezzo e prestazioni, il Crucial P3 Plus si posiziona come una delle migliori opzioni entry-level per entrare nel mondo degli SSD PCIe Gen4.