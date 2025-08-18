Crucial P3 Plus: l’SSD NVMe Gen4 fino a 2TB in offerta su AliExpress

Il Crucial P3 Plus è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 60,36€ scende a 55,36€ grazie al coupon ITBTS05 (o, in caso, al coupon MULTI5), che garantisce uno sconto di 5€. I codici sono validi dal 18/08 al 27/08, utilizzabili una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte. Acquista qui Crucial P3 Plus in offerta.
Il Crucial P3 Plus è un SSD NVMe M.2 basato su tecnologia PCIe Gen4, progettato per offrire velocità fino a 5000MB/s, ideali per chi vuole ridurre i tempi di caricamento dei giochi o accelerare flussi di lavoro intensivi. La tecnologia 3D NAND assicura maggiore affidabilità e durata, rendendolo una scelta solida anche per utilizzi professionali.
Capacità e compatibilità
Disponibile nei tagli da 500GB, 1TB e 2TB, il P3 Plus permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, dal semplice upgrade del sistema operativo a uno spazio ampio per giochi e progetti. Essendo un'unità M.2 standard, si integra facilmente sia nei PC desktop che nei notebook compatibili, senza bisogno di adattatori.
Grazie al suo rapporto tra prezzo e prestazioni, il Crucial P3 Plus si posiziona come una delle migliori opzioni entry-level per entrare nel mondo degli SSD PCIe Gen4.