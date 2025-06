Mattel e OpenAI lanciano i giocattoli IA: semplice evoluzione o anche la privacy dei bambini è a rischio?

Nelle scorse ore la partnership tra Mattel, storica azienda di giocattoli, e OpenAI sta sollevando forti preoccupazioni. Una Barbie basata sull'IA potrebbe rivelarsi utile o nascondere potenziali rischi per la privacy dei più piccoli? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

L'intelligenza artificiale avanza rapidamente e ormai possiamo trovarla in qualsiasi contesto o dispositivo. Se da un lato alcune funzionalità possono sicuramente agevolare le attività di routine delle persone, nonché aiutare persone affette da disabilità (basti pensare ai recap audio generati dall'IA sui motori di ricerca o le azioni da controllare tramite dispositivi smart per la casa), dall'altro subentrano novità molto particolari.

Una Barbie IA sotto l’albero di Natale

Le macchinine, le cucine giocattolo, il dolce ma inquietante Furby, i Gormiti, le Hot Wheels: tutto ciò potrebbe in futuro essere sostituito da giocattoli avanzati e basati sull'intelligenza artificiale. No, ovviamente vi abbiamo menzionato anche prodotti che non sono distribuiti da Mattel (piccola postilla nostalgica, scusate). Partiamo dal principio: Mattel e OpenAI hanno annunciato una collaborazione e lavoreranno a futuri giocattoli basati sull'IA.

Mattel e OpenAI al lavoro su una possibile Barbie IA

Secondo alcune voci, il primo prodotto potrebbe essere una Barbie con capacità di conversazione, ma attualmente non conosciamo ulteriori dettagli in merito. Sappiamo, però, che questo giocattolo non sarà rivolto ai bambini sotto i 13 anni.

Secondo quanto dichiarato da Mattel, questa collaborazione è volta a "supportare prodotti ed esperienze IA basati sui brand Mattel", nonché a "reimmaginare nuove forme di gioco".