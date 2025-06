Apple rafforza la sicurezza: i minori non potranno più ricevere messaggi da numeri sconosciuti senza il consenso dei genitori

Il tema della sicurezza è sempre più importante e diverse aziende stanno introducendo limitazioni e misure preventive dedicate ai più piccoli . Apple ha presentato una nuova funzionalità, riservata a diversi dispositivi iOS, pensata per offrire maggiore controllo ai genitori. Ormai sempre più bambini utilizzano gli smartphone e i rischi annessi aumentano a dismisura. Con queste nuove misure di sicurezza i genitori possono controllare eventuali interazioni pericolose . Vediamo tutti i dettagli in merito.

Questa nuova funzionalità verrà rilasciata in autunno su iOS 26, watchOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26 . Quando i bambini vorranno comunicare con un nuovo numero, quindi sconosciuto, i genitori dovranno dare la loro approvazione . Questa richiesta apparirà sul dispositivo del genitore nell'app Messaggi: basterà toccare un semplice pulsante per approvare o rifiutare, come potete vedere dall'immagine sottostante .

Diverse misure di sicurezza per i minori

In un mondo in cui i social stanno prendendo il sopravvento e i più piccoli sono esposti a innumerevoli pericoli, la Francia si starebbe mobilitando per attuare un divieto dell'uso dei social per i minori di 15 anni.

Secondo quanto dichiarato da Macron, l'esposizione continua a contenuti violenti potrebbe portare i più piccoli ad emulare quanto visto online, e ha chiesto un intervento rapido e immediato all'Unione Europea. Fateci sapere cosa ne pensate.