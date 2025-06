Francia: clamorosa stretta all'uso dei social, si va verso il divieto per i minori di 15 anni

Ancora una volta la Francia, ancora una volta la nazione con presidente Macron, è in prima linea per quanto concerne la regolamentazione di Internet e dei contenuti ai quali è possibile accedere tramite la rete e tramite il web.

Dopo il tema dell'accesso ai siti con contenuti per adulti, una nuova clamorosa stretta sta per coinvolgere e travolgere le piattaforme social e gli utenti più "piccoli". Stando, infatti, alle ultime vicende avvenute in suolo francese, il presidente Macron in persona pare si stia mobilitando per attuare un divieto dell'uso dei social per i minori di 15 anni, andando così a tagliare una fetta di utenza molto ricca per le varie piattaforme.