Il cosplay di Alpha firmato seracross è una replica perfetta dell'elfa di The Eminence in Shadow

Uno dei generi più in voga tra gli anime e le opere cartacee in Giappone è senza dubbio quello degli isekai, ovvero storie in cui il protagonista viene trasportato, evocato o reincarnato in un universo parallelo fantasy, spesso in possesso di poteri incredibili e senza perdere i ricordi della vita precedente. The Eminence in Shadow, da questo punto di vista, è un'opera un po' fuori dagli schemi, grazie al suo protagonista che compie sì imprese straordinarie grazie ai suoi poteri speciali, ma solo per soddisfare il proprio ego personale, spesso agendo a casaccio e senza sapere in che situazione si sta cacciando, creando scene molto spassose dove gli altri personaggi fraintendono le sue azioni come gesti eroici. Vediamo un cosplay di Alpha, realizzato da Seracross.

Dopo essere stata salvata da Cid da un incantesimo terribile che l'aveva trasformata in un mostro, viene ribattezzata Alpha e diventa la seconda in comando del gruppo segreto Shadow Garden, oltre che il braccio destro del protagonista. Spesso interpreta le vaghe (per non dire insensate) direttive di Shadow, il nome in codice del protagonista, come piani estremamente complessi e geniali, aiutandone il compimento.