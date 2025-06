Il cosplay di Frieren creato da Hitomi sembra una istantanea di una puntata dell'anime

Frieren - Oltre la fine del viaggio è una bellissima storia che parla di fratellanza, sacrificio ed eredità, ma soprattutto è una serie densa di personaggio dall'ottimo design estetico che diventano quindi rapidamente fonte di ispirazione per il mondo del cosplay. Ad esempio, possiamo ora vedere il cosplay di Frieren realizzato da Hitomi.

Frieren è la protagonista della storia e soprattutto è un'elfa, ovvero un essere in grado di vivere migliaia e migliaia di anni e che quindi calcola il tempo in modo molto diverso dalle altre razze, soprattutto da quella umana. Frieren è inoltre ancora più speciale rispetto agli altri elfi (i pochi che rimangono perlomeno) in quanto è una grande maga e una degli eroi che hanno sconfitto il Re dei Demoni.