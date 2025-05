Il cosplay di Frieren di mika.sama ci mostra una piccola elfa carina e simpatica

La seconda stagione di Frieren si farà attendere, ma gli appassionati possono godersi la bellezza dei personaggi tramite i cosplay. Ad esempio, possiamo ora ammirare la Frieren realizzata nel cosplay di _mika.sama__.

Frieren è la protagonista della serie ed è un'elfa, una delle poche rimaste della specie. È in grado di vivere per un numero di anni indefinito, praticamente eterno dal punto di vista delle altre razze come gli umani. La sua storia inizia quando di norma le altre finisco: insieme alla compagnia dell'Eroe, Frieren ha sconfitto il Re Demone e liberato continente. Dopo decenni, però, parte per un nuovo viaggio per ripercorrere le orme del precedente e ricordare i suoi amici.