Pochissimi hanno finito la trama di The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Uno dei punti fondamentali di questo tipo di esperienza è la libertà di approcciare il gioco come più preferiamo, quindi non siamo stupiti da una statistica che i giocatori su Reddit hanno condiviso: solo il 2,77% dei giocatori su Xbox ha completato la trama principale .

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered è, come gli altri giochi di Bethesda, un titolo massiccio, con tanti contenuti. C'è la trama principale, ovviamente, ma ci sono anche tante missioni secondarie, luoghi da esplorare, bottino da ottenere, curiosità da scoprire e semplicemente c'è la possibilità di godersi il mondo di gioco a modo proprio.

Pochi giocatori hanno finito The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Va anche detto che The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered ha venduto notevoli quantità di copie, quindi un 2,77% su Xbox (dove il gioco è presente anche su Game Pass) potrebbe rappresentare un numero di giocatori non indifferente in valore assoluto, ma in ogni caso in valore relativo è molto basso.

Come detto, però, non c'è nulla di strano considerando il tipo di videogioco. Inoltre, non è impossibile che una buona fetta di utenti siano giocatori che hanno già giocato il capitolo originale e che non abbiano poi un grande incentivo per finire la trama, visto che la ricordano a memoria e preferiscano lasciarsi trasportare dal mondo di gioco e dalle missioni secondarie che trovano.

Nel post di Reddit che ha segnalato la statistica e che potete vedere qui sotto, gli utenti spiegano cosa stanno facendo invece di completare la trama. Il commento più in vista dice che è "IMPEGNATO a fare ALTRE COSE come dare la caccia ai SLAUGHERFISH nel Lago Rumare". Un altro affermare anche di aver giocato 160 ore e di non essere nemmeno andato al primo portale verso Oblivion, che è una delle prime missioni del gioco. Un altro ancora afferma che adora i portali dell'Oblivion, quindi volutamente non finisce la trama fino a quando non trova tutti e 60 i portali e li chiude.

Diteci, voi giocate la trama principale prima di fare il resto, oppure andate un po' a sentimento? Sicuramente qualcuno ha passato 6-7 ore a impilare libri per... motivi.