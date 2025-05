Il subreddit di Oblivion blocca le immagini sexy "di bassa qualità": i fan replicano con quelle di alta qualità

Tra questi vi sono le Atronach del fuoco che hanno... come dire... attirato lo sguardo dei videogiocatori per il proprio lato B, che nell'attuale generazione ha molti più dettagli di quanto l'originale Oblivion poteva concedersi.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered propone tante novità grafiche per il videogioco di Bethesda, compresi nuovi modelli poligonali per i nemici.

Le fan arti "di alta qualità" di Oblivion

Gli utenti hanno quindi pubblicato una serie di immagini, di cui potete vedere alcuni esempi qui sotto.

Ad esempio, Devin_the_Artist ha pubblicato un dipinto scrivendo: "I moderatori hanno ragione, abbiamo bisogno di post sulla atronach del fuoco sexy di alta qualità".

Il post non ha avuto molto successo, ma questo non ha scoraggiato altri utenti che hanno colto l'occasione per condividere le proprie creazioni, come potete vedere nel post qui sotto di Arkaim_K che scrive: "Vi porto ancora una Sexy Atronach del fuoco dalle province del nord". Questo post ha ottenuto oltre 3.300 Mi Piace.

La cosa curiosa è che questi post non sono stati cancellati dai moderatori, che pare fossero veramente contrari ai post di bassa qualità, ma non a quelli più artistici e originali. Dopotutto, pur essendo un po' sexy, queste immagini non superano alcun limite e sono anche segnalate come NSFW per sicurezza.

Vi segnaliamo infine che se le nuove voci di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered vi sembrano familiari c'è un buon motivo.