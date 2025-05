Un giocatore di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster ha passato 6-7 ore a impilare libri

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster è indubbiamente un successo e lo è tanto di più se pensiamo che non si tratta di un gioco nuovo, ma della tirata a lucido di uno vecchio. Come spesso accade con i titoli di Bethesda, in questo caso rimasterizzato da Virtuos, i giocatori si stanno sbizzarrendo con il motore di gioco , dedicandosi alle attività più folli. Ad esempio un giocatore ha passato circa 6-7 ore a impilare libri nel cimitero della Città Imperiale, per creare un effetto domino convincente.

Bibliofilia

L'utente di Reddit "Muaxh03" ha mostrato la sua creazione in un post, pubblicando una clip di grande effetto, che lo è tanto di più se pensiamo che a gestire il tutto è la fisica di gioco, senza l'aiuto di alcuna mod.

Specifichiamo che la clip è stata realizzata su di una versione vanilla (senza mod) di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, generazione dei libri a parte, come spiegato dall'autore.

"Probabilmente ha usato una mod per piazzare gli oggetti con più precisione", ha scritto un commentatore, che ha ricevuto come risposta: "Nessuna mod, li ho messi uno a uno. Direi che l'unica 'truffa' è che ho generato i libri invece di trovarli."

Chiaramente generare i libri è stato necessario per non rendere troppo onerosa in termini di tempo un'impresa che è già titanica di suo, considerato il tempo che ci è voluto per impilare per bene i libri.

"Quasi ogni volta che caricavo il salvataggio qualcosa si rompeva," ha spiegato Muaxh03. "Non era affidabile, quindi sì, ho dovuto affrontare libri che cadevano o glitchavano quasi sempre, per questo potete notare un po' di desincronizzazione tra i libri: alcuni cadono più lentamente o più velocemente." Ma come li ha posizionati? "Li lasci cadere, li allinei con attenzione e tanta pazienza. E assicurati di salvare tipo ogni secondo."

Se vogliamo, il video è anche uno showcase niente male della bontà del motore fisico di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 e di cui potete leggere la nostra recensione.