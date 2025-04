Le nuove voci di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered vi sembrano familiari? C'è un buon motivo

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è di grande impatto soprattutto per la sua qualità visiva. Il salto tecnologico dal capitolo originale a questa nuova versione è più che visibile. Non mancano inoltre alcuni miglioramenti al gameplay che rendono un po' più fluida l'esperienza di gioco.

Il doppiaggio di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered non è "nuovo"

Se ascoltando le voci di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered avete avuto una strana sensazione, come di qualcosa di familiare... be', avete buon orecchio.

Dovete infatti sapere che il grosso del cast vocale di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è composto da doppiatori di Skyrim:

John Curry: Vari (compreso il Guerriero d'Ebano) in Skyrim | Imperiali in Oblivion Remastered.

Tim Blaney: Argoniani in entrambi i giochi.

Jason Marsden: Elfi dei boschi in entrambi i giochi

Colleen Delaney: Nords, compresa Lydia, in Skyrim | Elfi dei boschi in Newblivion.

Noah Nelson: Orchi in entrambi i giochi.

Michael Gough: Nords in entrambi i giochi.

Renee Victor: Argoniani in Skyrim | Khajiit in Oblivion.

André Sogliuzzo: Khajiit in entrambi i giochi.

Keith Szarabajka: Elfi Oscuri in entrambi i giochi.

Ellen Dubin: Nords e Imperiali in Skyrim | Imperiali in Oblivion.

Cindy Robinson: Vari (tra cui il capo della Confraternita Oscura Astrid) in Skyrim | Elfi Oscuri in Oblivion.

Inoltre, il resto del cast di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è composto da persone che hanno collaborato con Bethesda in altri videogiochi. Jan Johns, Tommie Earl Jenkins, Nana Visitor, Phillip Reich e Debra Wilson donano le proprie voci in The Elder Scrolls Online, Starfield, Fallouts 3, 4, 76 e New Vegas.

Infine, volete sapere come gira The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Xbox? Ecco l'analisi di Digital Foundry.