I giocatori di Oblivion Remastered escono dalla mappa ed esplorano Skyrim e la chiacchierata regione di TES 6

Alcuni hanno infatti trovato il modo di superare i limiti e andare a scorrazzare oltre i confini della mappa ufficiale. Hanno così raggiunto luoghi come Skyrim e Hammerfell, ovvero la zona che si vocifera sarà al centro di The Elder Scrolls 6.

Il viaggio oltre i confini di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Negli ultimi giorni, l'utente di Reddit GnoblinXD ha raccontato il suo viaggio attraverso il confine di Cyrodiil e verso Valenwood, la provincia sud-occidentale di Tamriel e patria dei Bosmer, o Elfi dei boschi, e la vicina Elsweyr, una regione presente in The Elder Scrolls Online.

GnoblinXD ha scoperto di essere in grado di passare attraverso la barriera invisibile posta per evitare di uscire dalla mappa.

"Ho esplorato un po' e sono rimasto sorpreso nello scoprire che praticamente l'intero territorio della mappa era lì, anche se non dettagliato ovviamente", ha detto GnoblinXD.

Valenwood è un'area arida, priva di vita, città, PNG e persino alberi. GnoblinXD ha riscontrato una serie di problemi grafici e ambientali durante l'esplorazione di questa zona, come era prevedibile visto che gli sviluppatori di Oblivion Remastered non avevano mai pensato di renderne possibile l'esplorazione.

GnoblinXD ha cercato di raggiungere quelle che ritiene essere le Summerset Isles a ovest di Valenwood, ma è caduto nel vuoto. I salvataggi effettuati al di fuori dei confini di Cyrodiil non sembrano funzionare, costringendo GnoblinXD a ricominciare all'interno della mappa stabilita.

GnoblinXD ha poi caricato delle immagini del suo viaggio verso Hammerfell, la provincia a ovest di Tamriel che si dice sarà l'ambientazione di The Elder Scrolls VI. Per arrivare ad Hammerfell, GnoblinXD ha superato il varco meridionale di Valenwood e ha aggirato la città portuale di Anvil, la città più occidentale di Cyrodiil, per poi salire verso Hammerfell.

"Sono arrivato qui senza usare mod, glitch o comandi della console, il mio gioco è interamente pulito", ha insistito GnoblinXD. "Oh, ed è strano che Hammerfell sembri completamente ricoperta di foreste, mentre Valenwood non ha alberi, lol".

La particolarità di quest'area non ufficiale è che da essa si può vedere quella che assomiglia molto alla Gola del Mondo, la montagna più alta di Tamriel e forse il luogo più iconico di The Elder Scrolls V: Skyrim. In Oblivion Remastered si può quindi entrare nei territori di Skyrim, ma non si può viaggiare abbastanza lontano per raggiungere la Gola del Mondo o altre zone note. È però notevole che gli sviluppatori abbiano curato comunque la mappa fino a questo punto.

Vi segnaliamo poi che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato in sviluppo per più anni di quanti potreste pensare.