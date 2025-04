Xbox Game Pass, PS Plus e gli altri abbonamenti non crescono, dice un analista

Xbox Game Pass, PS Plus e gli altri abbonamenti non crescono: dopo il picco registrato fra il 2020 e il 2021, questi servizi hanno mantenuto i propri numeri in maniera stabile e con ben poche eccezioni, ha spiegato l'analista Mat Piscatella.

"La spesa per gli abbonamenti videoludici negli Stati Uniti è stata praticamente piatta per anni dopo la crescita riscontrata fra il 2020 e il 2021", ha scritto Piscatella. "Un unico boost del 12% si è verificato nel quarto trimestre del 2024 grazie all'introduzione di Call of Duty nel catalogo del Game Pass."

"Le sottoscrizioni di certo non rappresentano il futuro del gaming, sebbene potranno continuare a far parte di questo mercato", ha concluso l'analista, che si è sentito di commentare la questione dopo la notizia della rimozione di diversi titoli da PS Plus Extra e Premium.

In effetti la scelta effettuata da Sony sembra andare in controtendenza rispetto alla promessa di un catalogo stabile e in continua evoluzione, destinato ad arricchirsi anziché a impoverirsi come invece sta accadendo.