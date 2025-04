L'annuncio dei giochi di PS Plus di maggio è vicino: data, ora e quelli già noti per i leak

Aprile sta finendo e questo significa una cosa (tra le varie): i giochi del PS Plus di maggio 2025 stanno per essere annunciati. I giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno ricevere informazioni ufficiali sui titoli che saranno aggiunti alla versione Essential dell'abbonamento molto presto

Quando saranno annunciati i giochi del PS Plus Essential di maggio 2025

Come sempre, il giorno dell'annuncio dovrebbe essere l'ultimo mercoledì del mese, che a questo giro cade proprio il 30 aprile. Se Sony seguirà la solita scaletta, le informazioni dovrebbero arrivare precisamente alle 17.30 di tale giorno. Ovviamente sempre ammesso che i leak non anticipino le informazioni.

Come vi abbiamo segnalato, infatti, vi è il sospetto che uno dei giochi del PS Plus Essential di maggio 2025 sia già stato scoperto. Parliamo precisamente di Until Dawn, che su PS Store è stato mostrato come uno dei giochi inclusi nell'abbonamento prima del tempo.

Ovviamente è sempre possibile che si tratti di un errore e che non sia uno dei giochi scelti, ma dobbiamo considerare che il videogioco in versione PS5 non ha venduto molto e che è appena arrivato il film al cinema (leggete la notra recensione qui), quindi è possibile che Sony voglia spingere sull'IP e renderla il più visibile possibile.

Until Dawn potrebbe essere uno dei giochi di maggio di PS Plus

Ricordiamo infine che i giochi del PS Plus Essential vengono resi disponibili il primo martedì di ogni mese, quindi questo significa che saranno aggiunti al catalogo il 6 maggio. In tale data, inoltre, i prodotti di aprile saranno rimossi, quindi vi consigliamo di non dimenticarvi di aggiungerli al vostro account.