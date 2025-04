Avengers: Doomsday ha iniziato le riprese ed è una buona notizia per chi attende novità

Ricordiamo che il film previsto per il 29 aprile 2026 in Italia, quindi il team ha circa un anno per completare le riprese e la post produzione. Per i fan che desiderano novità, inoltre, è una buona notizia perché è credibile che dal set sfuggiranno informazioni sul film.

Le parole di Feige su Avengers: Doomsday

Feige ha commentato il film Avengers: Doomsday durante la conferenza stampa, senza però aprirsi molto.

"I film dei Vendicatori sono sempre incentrati su attori incredibili che non si sono mai incontrati prima sullo schermo, che si incontrano per la prima volta e interagiscono in modi completamente nuovi", ha detto Feige, secondo quanto riportato da CBR.

"È la parte che preferisco dei film sugli Avengers. Ne abbiamo già avuto un piccolo assaggio con alcune persone del cast dei Thunderbolts*, e lunedì inizieremo ufficialmente le riprese di Avengers: Doomsday. Ecco cosa ci aspetta, ed è molto eccitante. Il primo giorno è lunedì". Con lunedì intende il 28 aprile 2025, giorno della scrittura di questa notizia.

Il logo di Avengers: Doomsday

Ricordiamo che Marvel sta lavorando anche a I Fantastici Quattro - Gli inizi che arriverà nelle sale il 23 luglio 2025. Nel frattempo, sul versante televisivo, Ironheart arriverà il 24 giugno, Eyes of Wakanda il 6 agosto e Wonder Man è atteso per dicembre. C'è anche la serie animata Marvel Zombies in arrivo il 3 ottobre.