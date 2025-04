I Fantastici Quattro - Gli inizi non sarà una accozzaglia di easter egg e riferimenti: è un universo a parte

Il film non sarà in mix di easter egg a tema Marvel e viene considerato come parte di un proprio universo.

Cosa è stato detto su I Fantastici Quattro - Gli inizi

Le informazioni provengono dal regista, Matt Shakman, che ha parlato con la testata Empire.

"Facciamo parte di un nostro universo", ha detto Shakman. "Il che è meraviglioso e liberatorio. Non ci sono davvero [altri] supereroi. Non ci sono easter egg. Non ci si può imbattere in Iron Man o altro. Sono loro, in questo universo. Amo l'Universo Marvel interconnesso, ma possiamo fare qualcosa di veramente nuovo e veramente diverso. Alla fine questo mondo si incontrerà con altri mondi, ma per ora questo è il nostro piccolo angolo".

Non è una grande sorpresa, considerando che tutto ciò che abbiamo visto finora de I Fantastici Quattro - Gli inizi è stato parte di un mondo retro-futuristico che sembra piuttosto diverso dal MCU che conosciamo.

Ciò detto, dobbiamo ricordare che i Fantastici Quattro saranno presenti in Avengers: Doomsday. Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm (Joseph Quinn) compariranno nel Marvel Cinematic Universe regolare.

Il film ha fatto comunque discutere poco tempo fa. Marvel ha negato che il poster di The Fantastic Four First Steps sia creato con l'IA, ma si vedono persone con 4 dita