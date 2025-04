L'intelligenza artificiale vi aiuta nel mondo reale con Copilot Vision: ora "vede" tutto su Windows e mobile

Questa espansione promette di integrare l'assistenza intelligente in una gamma ancora più ampia di attività quotidiane e professionali. Andiamo a scoprire come.

L'intelligenza artificiale conversazionale di Microsoft, Copilot, compie un significativo passo avanti con l' introduzione della funzionalità Vision su piattaforme Windows e mobile . Originariamente concepita per analizzare il contenuto visualizzato nelle pagine web tramite il browser Edge, Copilot Vision si evolve per interpretare il mondo reale attraverso la fotocamera degli smartphone e l'intero ambiente desktop dei PC.

Le nuove capacità di Copilot Vision

La nuova implementazione per dispositivi mobili, disponibile da subito all'interno dell'applicazione Copilot per sistemi operativi iOS e Android, sfrutta la fotocamera per offrire suggerimenti contestuali in tempo reale. Si potrà, ad esempio, ricevere consigli sulla cura delle piante semplicemente inquadrandole, oppure ottenere idee per l'arredamento domestico visualizzando uno spazio specifico. Questa capacità di interpretare l'input visivo diretto trasforma l'interazione con l'assistente AI, rendendola più intuitiva e pratica per risolvere problematiche concrete.

Copilot Vision amplia le sue capacità

Parallelamente, Microsoft sta preparando l'introduzione di una funzionalità simile per Windows. L'applicazione Copilot per PC sarà aggiornata per supportare Copilot Vision a livello di sistema, consentendo all'intelligenza artificiale di analizzare attivamente ciò che viene visualizzato sullo schermo. Questa integrazione apre scenari inediti di assistenza: si potrà ricevere una guida interattiva per l'utilizzo di software complessi come Adobe Photoshop, con suggerimenti specifici basati su ciò che appare nell'interfaccia, oppure ottenere informazioni e analisi su fotografie e pagine web visualizzate sul proprio computer.

È importante distinguere questa nuova funzionalità di Copilot Vision dal sistema Recall integrato nei Copilot Plus PC di Microsoft. Mentre Recall opera in background, catturando automaticamente schermate (previo consenso dell'utente), Copilot Vision si attiva su richiesta, funzionando in modo più simile alla condivisione dello schermo durante una chiamata Microsoft Teams, dove l'utente sceglie attivamente cosa sottoporre all'analisi dell'IA.

L'implementazione di Copilot Vision su Windows inizierà la prossima settimana per gli utenti Windows Insider, il programma di beta testing di Microsoft. L'azienda ha dichiarato che la distribuzione più ampia avverrà una volta completata la fase di test e validazione. Contestualmente a queste novità, Microsoft ha annunciato un ventaglio di ulteriori funzionalità per Copilot, tra cui il supporto per la memoria contestuale, la personalizzazione delle interazioni, la capacità di eseguire azioni basate sul web, la creazione di podcast e funzionalità avanzate di ricerca.

Voi che cosa ne pensate di tutte queste novità di Copilot? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.