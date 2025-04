Microsoft Copilot rivoluziona l'online: con le "azioni" tutto può essere fatto dall'IA

Attraverso l'utilizzo di intuitivi comandi di chat, sarà possibile incaricare l'IA di portare a termine operazioni come la prenotazione di ristoranti e biglietti per eventi, l'acquisto di prodotti da recapitare a terzi e persino l'organizzazione di spostamenti.

Perché le Azioni sono speciali

La particolarità di queste "Azioni" risiede nella loro capacità di operare in background, permettendo all'utente di concentrarsi su altre attività mentre Copilot esegue le richieste. Questa modalità di funzionamento segna un'evoluzione significativa rispetto alle tradizionali interazioni con gli assistenti virtuali, che spesso richiedono un monitoraggio attivo.

La scelta dei partner di lancio per questa funzionalità evidenzia poi le aree in cui Microsoft intende concentrare inizialmente l'applicazione delle "Azioni". La collaborazione con piattaforme nel settore dei viaggi e delle vacanze come Booking.com, Expedia, Kayak, Tripadvisor, Skyscanner, Viater, Vrbo e Priceline suggerisce un forte focus sulla semplificazione della pianificazione di itinerari e soggiorni. L'inclusione di Open Table per le prenotazioni di ristoranti e di 1-800-Flowers.com per l'acquisto di fiori amplia ulteriormente le potenziali applicazioni di questa tecnologia.

Microsoft ha inoltre dichiarato che la funzione "Azioni" di Copilot sarà compatibile con la maggior parte dei siti web presenti online, aprendo la strada a un ventaglio ancora più ampio di possibilità. La capacità di organizzare "il passaggio a casa" dopo eventi specifici implica un'integrazione potenziale con servizi di taxi o di ride-sharing, offrendo un'ulteriore comodità agli utenti.

Il lancio di "Azioni" è accompagnato da altre funzionalità di personalizzazione, tra cui uno strumento per trasformare contenuti web in podcast generati dall'IA, un sistema per la ricerca di offerte e acquisti di prodotti, e la capacità di Copilot di interpretare e reagire a ciò che viene inquadrato dalla fotocamera del dispositivo. Sebbene Microsoft non abbia fornito dettagli specifici sul funzionamento interno delle "Azioni", il concetto si allinea con le tendenze emergenti nel campo dell'intelligenza artificiale conversazionale.

Copilot Podcast

Diverse altre aziende tecnologiche stanno esplorando soluzioni simili. Amazon, ad esempio, ha presentato il suo agente AI Nova Act, capace di eseguire compiti all'interno del browser, come ricerche online, acquisti e risposte a domande contestuali. OpenAI sta sviluppando "Operator", Google ha in corso il "Project Mariner" e Anthropic ha rilasciato una versione beta della funzionalità "uso del computer" per il suo modello Claude 3.5 Sonnet, dimostrando la crescente attenzione del settore verso l'automazione delle attività online tramite intelligenza artificiale. Tuttavia, molte di queste iniziative si trovano ancora in fase di sviluppo o di accesso anticipato.

In controtendenza, Microsoft ha annunciato l'immediato avvio dell'implementazione della versione iniziale di "Azioni" di Copilot, con una disponibilità che si estenderà progressivamente nelle prossime settimane e mesi, a seconda della piattaforma, del mercato e della lingua.

E voi che cosa ne pensate? Lascereste che fosse l'IA a prenotarvi le vacanze? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.