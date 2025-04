"Un tempo, le conversioni da PlayStation su PC erano proibite" ma ora è cambiato tutto, dice un noto ex-Sony

L'ex-presidente di Sony PlayStation Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, da quando è uscito dalla compagnia ha svelato una grande quantità di retroscena storici sul suo passato all'interno del gruppo, riferendo anche il cambio di visione sulle conversioni da PlayStation a PC, che a quanto pare alla sua epoca "erano proibite", ma su cui la valutazione è decisamente cambiata di recente.

Si è trattato, in effetti, di un cambio di paradigma importante per Sony, che in precedenza aveva sempre trattato i suoi giochi interni come esclusive assolute con la funzione di spingere il più possibile la vendita delle console, per poi rivedere la questione con un approccio diverso in questi ultimi anni, molto più aperto al PC anche se ancora con qualche cautela.

Yoshida proviene essenzialmente dalla "vecchia guardia" degli executive Sony, dunque la sua permanenza all'interno della compagnia, almeno nei ruoli di maggiore rilievo, corrispondeva alla visione tradizionale dei giochi esclusivi come arma per vendere le console PlayStation, motivo per cui alla sua epoca parlare di conversioni su PC era alquanto proibitivo.