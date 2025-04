Il team di Tekken 8 sta preparando un aggiornamento di emergenza per la Stagione 2, ma ci vorrà un po'

Tekken 8 di Bandai Namco si trova in difficoltà. L'acclamato gioco di combattimento è da poco passato attraverso il lancio della Stagione 2 , la quale ha causato forti reazioni da parte del pubblico.

I messaggi del team di Tekken 8

Il team di sviluppo ha risposto alle critiche su Twitter e ha confermato una patch d'emergenza, la 2.00.02,

L'aggiornamento risolve i due problemi che rendevano certi attacchi non bloccabili, precisamente per per Paul e Jack-8. La patch sarà disponibile nella seconda metà di aprile. La patch sarà disponibile a metà o fine aprile, insieme a una modifica che eliminerà i piccoli danni legati alle interruzioni dei lanci.

Nel frattempo, il team sta lavorando per "identificare e risolvere le cause di altri problemi legati al comportamento dei personaggi e un malfunzionamento delle impostazioni OPZIONI". Dopo la prossima patch, lo sviluppatore "continuerà a esaminare attentamente e a rispondere ai feedback della comunità".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il motivo alla base della reazione dei giocatori di Tekken 8 sono grandi aggiustamenti apportati a tutti i combattenti, che li hanno potenziati. I giocatori hanno anche espresso il loro disappunto per la mancanza di opzioni difensive (promesse prima dell'uscita della Stagione 2) e per una fondamentale mancanza di comprensione dei desideri della comunità.

Anche nel nostro provato di Tekken 8: vi confermiamo che la Stagione 2 fa rimpiangere la prima.