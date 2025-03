Microsoft aggiunge il "ragionamento profondo" a due nuovi agenti IA di Copilot

L'azienda ha infatti presentato due nuovi agenti IA di "ragionamento profondo", Researcher e Analyst , progettati per trasformare il modo in cui le aziende gestiscono le informazioni e i dati.

Dopo le recenti novità di Google e OpenAI, Microsoft entra in scena con annunci significativi nel campo dell'intelligenza artificiale, focalizzandosi sull'integrazione di agenti AI avanzati in Microsoft 365 Copilot.

Gli agenti IA Researcher e Analyst

Il primo dei due agenti IA, Researcher, sfrutta il modello di ricerca approfondita di OpenAI per eseguire ricerche complesse su più fasi, con accesso a dati di terze parti tramite connettori a piattaforme come Salesforce e ServiceNow. Questo strumento permette ai clienti aziendali di estrarre informazioni cruciali dai loro strumenti di lavoro, ottimizzando la ricerca e l'analisi di dati eterogenei.

Analyst, invece, è basato sul modello di ragionamento o3-mini di OpenAI. Questo agente pare essere in grado di convertire dati grezzi in fogli di calcolo e di eseguire codice Python. Grazie al ragionamento a catena di pensiero, questo agente può operare come un esperto data scientist, generando report dettagliati e analisi complesse.

Microsoft prevede di avviare la distribuzione di questi strumenti ad aprile, attraverso un programma di accesso anticipato per i titolari di licenza Microsoft 365 Copilot. Parallelamente, verranno introdotte nuove capacità di agenti autonomi in Copilot Studio, con l'obiettivo di automatizzare qualsiasi compito immaginabile tramite flussi di lavoro basati su regole e azioni AI.

L'azienda sottolinea la potenza di questi nuovi flussi di agenti, citando esempi come l'instradamento automatico delle email di feedback ai team appropriati. Tuttavia, l'efficacia reale di queste soluzioni resta da verificare, soprattutto in termini di miglioramento rispetto alle tradizionali caselle di controllo e di funzionalità "low code".

Voi che cosa ne pensate di queste novità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto nei giorni scorsi Windows 11 aveva rimosso Copilot con un aggiornamento.