Wuchang: Fallen Feathers ha un periodo di uscita ufficiale su PS5, PC, Xbox e Game Pass

In realtà, per certi versi si tratta di una conferma. In precedenza Digital Bros., l'azienda italiana che fa a capo del publisher 505 Games, aveva lasciato intendere che il lancio del gioco sarebbe avvenuto durante il terzo trimstre fiscale , ovvero tra il primo luglio e il 30 settembre, una finestra che fondamentalmente combacia con quella svelata oggi.

Altre novità in arrivo durante gli eventi estivi?

Per il momento non sono state condive ulteriori informazioni né l'annuncio è stato accompagnato da un trailer di alcun tipo.

A ogni modo è chiaro che non dovremo attendere a lungo per saperne di più e, al più tardi, è probabile che rivedremo il gioco durante gli eventi estivi di giugno, come ad esempio la Summer Game Fest o l'Xbox Games Showcase. Forse è più probabile il secondo, visto che il gioco sarà incluso nel Game Pass.

Wuchang: Fallen Feathers è un gioco di ruolo d'azione, ispirato al genere souls-like, ambientato in una Cina del 1647 in stile dark fantasy. I giocatori interpreteranno una piratessa priva di memoria chiamata Wuchang che ha ottenuto poteri sovrumani, che decide di sfruttare per intraprendere un viaggio attraverso le terre di Shu, una regione devastata da conflitti interni e da una maledizione chiamata "Feathering," che trasforma gli abitanti in mostruose creature.