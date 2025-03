Soulslinger: Envoy of Death ha una data di uscita ufficiale su PC: il gioco sarà disponibile in versione completa a partire dal 17 aprile, concludendo il lungo periodo in accesso anticipato che ha consentito agli sviluppatori di rifinire e arricchire l'esperienza.

Caratterizzato da una storia che somiglia parecchio a quella del classico Painkiller, Soulslinger: Envoy of Death ci mette al comando di un uomo che perde la vita in un tragico incidente insieme a sua moglie e nell'aldilà viene assoldato come emissario della Morte.

Qual è la missione del Soulslinger? Consegnare le anime dei guerrieri ribelli che stanno cercando di sconvolgere l'ordine degli Inferi e di ottenerne il controllo, ricevendo come ricompensa la possibilità di incontrare nuovamente la sua amata.