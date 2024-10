Soulslinger: Envoy of Death si mostra con un trailer del gameplay

Elder Games ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Soulslinger: Envoy of Death che punta a presentare le meccaniche di questo sparatutto in Unreal Engine 5, attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam al prezzo di 17,99€, con tanto di demo gratuita.

Nel gioco controlliamo un Soulslinger, ovverosia una sorta di agente al servizio della Morte stessa a cui viene affidato il compito di recuperare alcune anime e porre fine al devastante conflitto con un'orda di creature infernali che vogliono sconvolgere il Limbo.

Il protagonista dell'avventura è un uomo determinato a fare tutto il necessario al fine di ricongiungersi con sua moglie, dopo che entrambi sono morti in seguito a un incidente. Il contratto che ha firmato verrà rispettato fino in fondo?

Per portare a termine la nostra missione potremo utilizzare armi sempre più potenti, munizioni speciali e abilità da sbloccare lungo il cammino per riuscire a tener testa alle orde demoniache che ci verranno scagliate contro di volta in volta.