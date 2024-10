Monitor AOC Gaming CQ27G2SE da 27 pollici in offerta su Amazon Italia

Su Amazon Italia , è possibile acquistare il monitor AOC Gaming CQ27G2SE al prezzo scontato di 179,99€, con un risparmio del 28% rispetto al prezzo consigliato di 249,00€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale rappresenta il più basso recente , quindi è un'ottima occasione per acquistare un monitor di alta qualità a un prezzo competitivo. Questo sconto rende il monitor AOC Gaming CQ27G2SE particolarmente vantaggioso per chi cerca prestazioni elevate nel gaming.

Questo monitor da 27 pollici offre una risoluzione QHD 2560x1440 e una frequenza di aggiornamento ultrarapida di 165 Hz, ideale per un'esperienza di gioco fluida e con un input lag ridotto. Il pannello curvo da 1500R migliora l'immersione visiva, mentre il tempo di risposta di 1 ms garantisce una resa ottimale anche durante le azioni più frenetiche.

Alcune specifiche del monitor.

Il monitor è dotato di tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode, che riducono l'affaticamento degli occhi, assicurando comfort visivo anche durante sessioni di gioco prolungate. Con la tecnologia Adaptive Sync, puoi dire addio ai problemi di screen tearing, mantenendo sempre alta la qualità dell'immagine.

Tra le opzioni di connettività, trovi 2 porte HDMI e 1 DisplayPort, che offrono una grande flessibilità di utilizzo, sia per PC che per console. Inoltre, il monitor è compatibile con supporto a parete VESA e dispone di una base regolabile in altezza fino a 130 mm per garantire la massima ergonomia.