Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition è prenotabile su Amazon per PS5 e Xbox

Su Amazon Italia , è possibile effettuare la prenotazione di Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per PlayStation 5 e Xbox al prezzo di 99,99€, con la garanzia del prezzo minimo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La prenotazione con prezzo minimo garantito vi offre la sicurezza di ricevere automaticamente eventuali sconti successivi all'ordine, senza la necessità di monitorare i prezzi. Inoltre, è gratuita e può essere annullata in qualsiasi momento prima della spedizione.

In Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ambientato negli anni '60, potrai rivivere una storia intensa in un'epoca di grandi mutamenti geopolitici. Questa edizione deluxe ti immergerà in una battaglia ideologica, mentre esplori le profondità della giungla in cui dovrai sopravvivere con tecniche mimetiche, combattimenti ravvicinati e appostamenti strategici per evitare nemici e predatori.

I contenti della confezione di Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Il gioco offre un'esperienza di sopravvivenza unica, in cui dovrai affrontare minacce sia umane che animali, adattandoti all'ambiente circostante per superare le sfide. Con un'ampia varietà di meccaniche di gioco, come la cura delle ferite e l'uso di tecniche di caccia, il gioco porta la sopravvivenza a un livello completamente nuovo, richiedendo strategie ben pianificate e azioni precise.