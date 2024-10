Resident Evil 2, Balatro e le altre novità in arrivo su App Store e Apple Arcade

Poco prima, il 17 dicembre, sarà invece la volta di GRID Legends , l'ultimo episodio della celebre serie di giochi di guida che ci vedrà gareggiare in giro per il mondo a bordo delle vetture più potenti e veloci che ci siano, nell'ambito di una ricca modalità carriera a base narrativa.

Resident Evil 2 e Balatro sono soltanto alcune delle novità in arrivo su App Store e Apple Arcade : a partire dal mese di ottobre, le due piattaforme ospiteranno nuovi giochi e importanti eventi che non mancheranno di entusiasmare gli utenti.

Indie di qualità e Apple Arcade

Oltre all'arrivo di titoli come Resident Evil 2 su iPhone, iPad e Mac, App Store ospita anche una serie di produzioni indie di spessore; a partire da The Stanley Parable, l'affascinante e pluripremiata avventura in cui seguiremo le vicende di un uomo alle prese con alcuni cambiamenti che gli sconvolgeranno la vita.

Oppure l'originale Dredge, in uscita il 18 dicembre: un sorprendente mix fra avventura, simulazione e horror cosmico in stile lovecraftiano in cui, nei panni di un pescatore, dovremo navigare al largo e tirare su tutto ciò che il mare ci offre, facendo però attenzione ai ritrovamenti più inquietanti.

Per quanto concerne le novità per la piattaforma in abbonamento Apple Arcade, ci sono NBA 2K25 Arcade Edition, ultima edizione dello straordinario gioco di basket prodotto da 2K Games, e il blockbuster Balatro: un originale deck builder con elementi roguelike che rivoluziona l'esperienza del poker grazie a tante idee brillanti.

Infine troverete alcuni eventi speciali, come l'avvento del Piccione Laser Corazzato in Roblox e la Sfida Podio in EA Sports FC Mobile, nonché la Wolverine Old-school gratuita per i giocatori di Marvel Snap.