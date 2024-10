Ma ha davvero senso paragonare PS5 Pro con i PC da gaming?

In realtà sono discussioni che si ripetono ciclicamente all'alba di ogni generazione per dimostrare come sia impossibile o fattibilissimo (a seconda dello schieramento) assemblare un PC da gaming equivalente per prestazioni a una console allo stesso prezzo. Ma poi vogliamo mettere in conto il salato costo per il monitor o per l'abbonamento al Plus? Sì, scherza dai. Tuttavia il prezzo di PS5 Pro ha esacerbato ulteriormente questo genere di discussioni, tra video di TikTok e Shorts di YouTube che propongono build PC sbilanciatissime lato CPU racchiuse in case di cartapesta giusto per dimostrare che sì può creare un PC equivalente o superiore alla console mid-gen di Sony a basso costo e, fortunatamente, persone esperte o quantomeno un minimo informate che trattano l'argomento con cognizione di causa.

Sin dall'annuncio di PS5 Pro e del suo salato prezzo di lancio è nata una sorta di movimento sul web e i social che si ostina ancora una volta a proporre insensati paragoni tra i PC e le console , due piattaforme che possono assolvere a scopi simili, ma appartenenti a ecosistemi distanti anni da luce e non solo per il rapporto prezzo / prestazioni.

È davvero importante se PS5 Pro è più o meno potente di una RTX 4070?

Se non era chiaro, lo spunto di questo "Parliamone" arriva dalle ultime dichiarazioni di Digital Foundry, che per chi non lo sapesse sono una redazione composta da tech enthusiast che, piaccia o meno, sono il punto di riferimento per le analisi tecniche in ambito videoludico. Cosa hanno detto di tanto sconvolgente? Che PS5 Pro rispetto al modello base offre un balzo tecnologico e prestazionale paragonabile a quello che è possibile vedere tra due schede grafiche differenti, nello specifico passando da una RTX 3060 a una RTX 4070. E prima ancora, è stato fatto un azzardato paragone tra PS5 Pro e una RTX 4070. Apriti cielo! Tra accuse di collusione e listoni di pro e contro di PC o di console è possibile di leggere di ogni genere sui social.

Ora, il punto non è se Digital Foundry ha ragione o meno. Tra l'altro senza avere neppure la console sotto mano e aver fatto dei testi più approfonditi ritengo sia un azzardo affermare una o l'altra cosa. Piuttosto, ha davvero senso paragonare l'ecosistema console a quello PC, nonostante rappresentino due modi di approcciarsi ai videogiochi estremamente differenti e altrettanto validi?

No, non mi dilungherò su tutti i potenziali vantaggi di una o dell'altra piattaforma, ma volendo riassumere credo che difficilmente chi cerca la praticità e l'immediatezza di una console si assemblerà un PC, neanche se offrisse prestazioni pari o superiori allo stesso prezzo. Penso, ad esempio, a chi ha pochissimo tempo libero a disposizione o al padre di famiglia che vuole accontentare il figlio e che andrebbe solo in confusione con termini come fps, ray tracing, DLSS e frame generation. Allo stesso modo credo che un utente che adora la flessibilità e le possibilità offerte da un buon PC da gaming assemblato di proprio pugno con tanto amore e dedizione non passerà mai a una console, anche se dotata di performance eccezionali a bassissimo costo (metto le mani avanti: non parlo di PS5 Pro nello specifico).

Ovviamente non è tutto bianco o nero ed esistono le eccezioni, ma penso che la regola di base sia questa. E voi cosa ne pensate? Parliamone.