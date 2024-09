Quanto costa un PC potente quanto PS5 Pro? Risponde il direttore di Digital Foundry

Ebbene, l'opzione che secondo Leadbetter si avvicina di più alle capacità di PS5 Pro è una NVIDIA RTX 4070 , e al momento il modello meno caro su Amazon costa qualcosa come 540 dollari. A questi andranno però aggiunti i costi per processore, scheda madre, memoria RAM, un SSD da 2 TB, un case e un alimentatore.

"Probabilmente un PC simile costerebbe un bel po' di più di PS5 Pro ", ha detto Leadbetter, spiegando che il problema principale è la GPU e al momento non esiste una scheda video AMD che offra quel tipo di funzionalità restando in un range di prezzo paragonabile, dunque andrebbe considerata una configurazione con scheda video NVIDIA.

Quanto costa un PC potente quanto PS5 Pro? Molti utenti se lo stanno chiedendo dopo la presentazione della nuova console Sony, che è stata accolta con non poche perplessità per via del prezzo eccessivo richiesto dall'azienda giapponese.

Il passaggio a PC non sarebbe affatto semplice

Se è vero che PS5 Pro sembra aver messo tutti d'accordo, ma in negativo, secondo Leadbetter considerare un passaggio alla piattaforma PC per gli attuali utenti PlayStation non sarebbe semplice, visto che magari non dovrebbero pagare per l'eventuale multiplayer online di PS Plus ma si lascerebbero alle spalle la loro libreria di giochi.

Parliamo in alcuni casi di numerosi titoli acquistati nel corso di dieci anni, accessibili ovviamente su PS5 Pro ma completamente incompatibili con un PC, piattaforma che richiederebbe agli utenti in questione di ricominciare da zero: un impegno forse troppo gravoso per la maggior parte delle persone.