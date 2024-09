Il cosplay di Nicole Demara da Zenless Zone Zero firmato Lada Lyumos è perfetto: la modella russa possiede un fisico che le consente di interpretare senza grossi problemi un personaggio formoso e affascinante come l'Agente dai capelli rosa, e le foto lo confermano.

Come saprete, nel gioco Nicole affianca alcuni altri Agenti in una serie di missioni all'interno degli Hollow, varchi dimensionali abitati da potenti e feroci creature ma anche ricchi delle risorse necessarie a ciò che resta dell'umanità per sopravvivere.

Sotto la guida di due abili Proxy, Wise e Belle, Nicole e i suoi compagni si trovano dunque ad affrontare avversari sempre più forti in una battaglia che li porterà a crescere, sbloccando man mano nuove abilità e potenziamenti essenziali per ottenere la vittoria.