Gli incassi di Zenless Zone Zero sono impressionanti, e si parla solo di mobile

Tuttavia, per il momento la progressione appare molto simile a quella di Honkai: Star Rail, che nel primo mese riuscì a totalizzare entrate per ben 81 milioni di dollari e ancora oggi continua a macinare numeri molto interessanti.

Certo, replicare gli incassi dei due precedenti titoli dello studio non sarà semplice, specie considerando che lo straordinario boom di Genshin Impact è avvenuto nel bel mezzo della pandemia, quando la domanda ha raggiunto un picco.

Le cifre riportate da AppMagic sembrano confermare l'ennesimo, grande successo per le produzioni free-to-play dello sviluppatore cinese miHoYo, che dopo Genshin Impact e Honkai: Star Rail pare ormai aver trovato la ricetta perfetta per coinvolgere i giocatori.

Zenless Zone Zero ha incassato oltre 20 milioni di dollari solo su mobile , a una settimana dal lancio ufficiale: ottimi numeri, a cui vanno naturalmente aggiunti quelli che il gioco ha totalizzato su PC e PlayStation, ancora sconosciuti.

Il segreto del successo

Già forte dei suoi 50 milioni di download, Zenless Zone Zero sta producendo questi incassi grazie agli elementi gacha presenti all'interno dell'esperienza, che attraverso microtransazioni per l'acquisto di pacchetti consente di ottenere nuovi contenuti.

In questo caso è possibile sbloccare non soltanto personaggi extra da aggiungere alla propria formazione, con alcuni crossover molto accattivanti, ma anche potenziamenti di vario genere, disponibili in cambio di specifiche risorse.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Zenless Zone Zero è stato dunque protagonista di una partenza col botto, complici le tantissime pre-registrazioni: vedremo nelle prossime settimane fin dove riuscirà a spingersi questo nuovo action RPG free-to-play.