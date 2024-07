I voti di Zenless Zone Zero premiano il nuovo titolo di miHoYo? Vediamo le valutazioni della stampa

Come si può vedere, la maggior parte dei voti viaggiano fra l'8 e il 9 , ma non mancano un paio di opinioni più critiche (vedi i 7 di GameSpot e Siliconera), nonché una sonora bocciatura che incide inevitabilmente sull'attuale Metascore del gioco.

I numeri danno ragione a miHoYo

L'ottima accoglienza da parte della stampa internazionale arriva in concomitanza con l'annuncio dei 50 milioni di download di Zenless Zone Zero, che già dalle prime ore sta macinando numeri impressionanti, probabilmente in linea con quelli totalizzati in precedenza da Genshin Impact e Honkai: Star Rail.

Una sequenza di combattimento di Zenless Zone Zero

Proprio di questo abbiamo parlato nell'editoriale di oggi, ragionando su come il team di sviluppo cinese sia ormai riuscito a stabilire basi solidissime per i suoi progetti, sfruttando l'esperienza maturata finora per realizzare prodotti ancora più accattivanti.

La nostra recensione di Zenless Zone Zero arriverà presto.