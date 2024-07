È un'esclusiva PlayStation il gioco più venduto a maggio negli USA, ma non quella che pensate

Ghost of Tsushima è stato il gioco più venduto a maggio negli USA, seguito da Paper Mario: Il Portale Millenario e da Call of Duty: Modern Warfare 3. In quarta posizione troviamo Helldivers 2, l'esclusiva PlayStation a cui probabilmente stavate pensando per la vetta della top 10.

Ghost of Tsushima Paper Mario: Il Portale Millenario Call of Duty: Modern Warfare 3 Helldivers 2 MLB: The Show 24 Sea of Thieves Minecraft Elden Ring Hogwarts Legacy Stellar Blade

I fan dello sparatutto di Arrowhead Game Studios, ad ogni modo, non devono preoccuparsi: Helldivers 2 è in testa in un'altra classifica, quella dei giochi più venduti nei primi cinque mesi del 2024, che indica il grande successo riscosso dal titolo finora.

Per quanto riguarda invece Ghost of Tsushima, parliamo ovviamente della versione Steam, che ha totalizzato gli incassi maggiori del mese considerando esclusivamente il formato digitale contro le sole copie fisiche (il digitale non viene dichiarato da Nintendo) di Paper Mario: Il Portale Millenario.