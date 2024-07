Zenless Zone Zero è l'ennesimo successo di miHoYo dopo Genshin Impact e Honkai: Star Rail?

Quest'ultimo si è rivelato essere la potenziale base per una crescita sostanziale dello studio , che grazie al sostegno di alcuni investitori è passato dall'impiegare circa duecento persone a superare le mille, in concomitanza con la grande scommessa di Genshin Impact.

Si tratta senza dubbio di numeri degni di un grande franchise , eppure solo fino a qualche tempo fa le cose stavano diversamente, con il team cinese che cercava di imporsi su mobile con prodotti come FlyMe2theMoon, i due episodi di Houkai Gakuen e Honkai Impact 3rd.

Sembra proprio che Zenless Zone Zero sia l'ennesimo successo di miHoYo dopo Genshin Impact e Honkai: Star Rail . È infatti stato annunciato alcune ore fa che il gioco ha totalizzato al lancio oltre 50 milioni di download e circa 4 milioni di dollari di incassi.

L'accessibilità garantita dal formato free-to-play , un altro aspetto che miHoYo conosce bene per via delle ben note caratteristiche del mercato mobile, ha completato il quadro di uno dei più grandi successi degli ultimi anni, destinato a diventare ben presto un vero e proprio fenomeno di costume, influenzando anche il mondo dei cosplayer.

La qualità tecnica e artistica di un action RPG in perfetto stile anime rappresentava il gancio perfetto per attrarre un numero esorbitante di appassionati , che poi restavano coinvolti grazie alle solide meccaniche di gameplay figlie dell'esperienza di cui abbiamo parlato nella recensione di Honkai Impact 3rd .

Genshin Impact ha generato oltre 245 milioni di dollari in un mese, solo su mobile , travolgendo gli sviluppatori di miHoYo con la forza di un successo che pochi si aspettavano potesse assumere tali proporzioni , ma che si reggeva su concetti estremamente concreti.

Un nuovo centro?

Stabilite delle solidissime basi anche su PC e console con Genshin Impact, miHoYo ha fatto un altro clamoroso centro con Honkai: Star Rail, puntando in questo caso su di una formula meno immediata e più incline allo spessore tipico degli RPG tattici, ma ugualmente affascinante agli occhi di decine di milioni di giocatori.

I protagonisti di Zenless Zone Zero in un artwork ufficiale

Dopodiché, appunto, è stata la volta di Zenless Zone Zero, che dai primi riscontri sembra aver ereditato la brillantezza dei precedenti progetti dello studio cinese, insieme a un comparto tecnico che ha fatto tesoro dell'esperienza maturata finora con lo stile anime (e sì, anche il suo immancabile fanservice).

È ancora presto per parlare di un successo pari se non superiore a quanto realizzato finora da miHoYo, ma è ormai chiaro che questo team ha ormai imparato qual è la formula perfetta per dominare un mercato che negli anni è diventato spaventosamente rilevante.

Voi che ne pensate? State giocando a Zenless Zone Zero? Parliamone.