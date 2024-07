Agatha All Along si mostra con il primo trailer in italiano, che introduce i personaggi della serie

Il primo trailer italiano di Agatha All Along introduce i personaggi della serie televisiva in arrivo su Disney+ il prossimo 19 settembre, in questo caso con i primi due episodi e poi una pubblicazione a cadenza settimanale, come ormai da tradizione per la piattaforma streaming.

Gli eventi dello show sono strettamente legati a quelli della miniserie WandaVision, e il personaggio di Agatha in particolare ha un conto in sospeso con la Scarlet Witch, che l'ha privata di tutti i suoi poteri. Tuttavia, a quanto pare, esiste un modo per riaverli indietro.

L'impresa non sarà semplice, richiederà otto episodi e un cast composto principalmente da streghe, che si uniranno alla protagonista nel tentativo di ripristinare lo stato delle cose nell'ambito della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe.