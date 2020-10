Genshin Impact ha generato oltre 245 milioni di dollari in un mese, solo da mobile

Il successo di Genshin Impact è apparso immediatamente fuori scala. Secondo Sensor Tower, il gioco ha avuto su mobile uno dei migliori debutti di sempre. In un solo mese Genshin Impact ha generato oltre 245 milioni di dollari in acquisti in game.

Questo gli ha consentito di battere giochi come Lineage 2: Revolution di Netmarble, Fire Emblem Heroes di Nintendo e persino Fortnite di Epic Games. Uno dei pochi ad aver fatto meglio è Pokémon GO, capace di generare oltre 283 milioni di dollari nei primi 30 giorni.

In questo conto, però, mancano i ricavi generati da Genshin Impact su PC, su PS4 e su Android in Cina. Questo rende il successo iniziale di Genshin Impact ancora più incredibile. Sia su App Store sia su Google Store, infatti, Genshin Impact è stato sin da subito il gioco che ha generato più ricavi, superando Honor of Kings, fermo a 216 milioni, e PUBG Mobile, in grado di raccogliere 195 milioni.

La Cina è la nazione nella quale il gioco ha avuto più successo, con 82 milioni prodotti. Gli USA sono fermi a 45 milioni in un solo mese. "Genshin Impact è un ottimo esempio di come gli sviluppatori cinesi possano avere successo in Occidente concentrandosi sui valori produttivi, su meccaniche di gioco popolari e su profondi sistemi di progressione", ha detto l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad a Sensor Tower.