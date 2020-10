Among Us, tre cose che i genitori dovrebbero sapere sul gioco

Among Us è uno dei giochi del momento: ci si divertono tantissime persone, ormai. Bambini, ragazzi, adulti, anziani, mamme, papà: le sue meccaniche non sono troppo complesse, e il divertimento è assicurato. Ma ci sono tre cose da sapere, che i genitori devono tenere bene a mente.



Vi proponiamo questo articolo, sulle tre cose che i genitori dovrebbero sapere sul gioco, senza alcun intento di allarmismo. Among Us è un videogioco come tanti, e i genitori dovrebbe sempre informarsi sui titoli in mano al proprio figlio: questo vale per Among Us, Fortnite, Call of Duty, per qualsiasi produzione insomma. Sottolineiamo però almeno tre spunti che sicuramente non bisogna dimenticare.



Ogni tanto, ad esempio, Among Us può essere violento. Del resto le meccaniche di gioco ruotano attorno ad un omicidio. Il gioco si svolge all'interno di una base / navicella spaziale: i membri dell'equipaggio devono portare a termine dei compiti di manutenzione, ma uno di loro è l'Impostore. Senza farsi scoprire dagli altri, l'Impostore li deve eliminare tutti quanti... fisicamente. Per esempio con un coltello. Gli altri presenti devono invece collaborare e tenere delle discussioni, al fine di individuare il nemico presente.



Secondo punto da tenere a mente: Among Us presenta una chat di gioco senza controlli da parte di moderatori o adulti. Se un bambino gioca in privato con altri coetanei che conosce anche nel mondo reale, allora, nessun problema: i rischi sarebbero gli stessi che se si incontrassero ad un parco per chiacchierare. Però, giocando online con altre persone sconosciute, qui vi è la possibilità che arrivino anche parole più sconvenienti. La chat andrebbe tenuta d'occhio da parte del genitore, almeno in fase di votazione.



Infine, terza cosa da sapere su Among Us: vi sono delle microtransazioni. Acquisti non particolarmente costosi, che permettono di ottenere nuovi cappelli buffi ad esempio, ma comunque in cambio di denaro reale. Qui va ribadito che nessun acquisto è davvero necessario per giocare ad Among Us: il gioco è e resta gratis.