Among Us: il coltello dell'Impostore prende vita nella realtà, grazie a dei fabbri

In Among Us vi sono davvero tanti modi per passare a miglior vita, se c'è di mezzo l'Impostore: il coltello è uno di questi. E ora prende anche vita nella realtà, cosa che sicuramente nessuno si sarebbe aspettato.



Tranquilli, non è che a qualche giocatore sia venuto in mente di recarsi munito di coltello all'interno di una ciurma intergalattica. Più semplicemente dei fabbri gli hanno dato vita attraverso un elaborato lavoro artigianale di forgiatura. Ma prima ricordiamo com'è fatto questo coltello di Among Us, in un'immagine.

Ora che abbiamo ricordato com'è il coltello, vi mostriamo in un bel video l'intero processo di creazione che l'ha portato nel mondo reale. Cosa ne pensate? La nostra recensione di Among Us è già disponibile per la lettura, se volete.