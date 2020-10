Fall Guys: sviluppatori giocano ad Among Us, e ci tengono a farlo sapere sui social

Gli sviluppatori di Fall Guys: Ultimate Knockout (questa notizia potrebbe sconvolgervi, oppure decisamente no) giocano ad Among Us, e ci tengono a farlo sapere sui social. Ormai non bisogna stupirsi più di nulla in questo settore, e poi dopotutto chi l'ha detto che uno sviluppatore non può giocare con i titoli della "concorrenza"?



La notizia arriva proprio dal canale Twitter ufficiale di Fall Guys: Ultimate Knockout, dove il social media manager (Oliver) ha pubblicato quanto segue: "Giocando ad Among Us con il team di Fall Guys... e tutti sono così sospetti!"



Difficile pronunciarsi sulla decisione di rendere noto qualcosa di simile. Di sicuro è possibile che gli sviluppatori di Mediatonic si divertano su Among Us e basta, senza implicare nient'altro; tuttavia Among Us di recente ha superato e anche di parecchio la popolarità delle caramelle gommose alla Takeshi's Castle. Che questo sia un modo per esorcizzare la situazione, o comunque di ironizzare? Come a dire "non ti temiamo, anzi".



Sia come sia, l'arrivo di questi due titoli va ovviamente a tutto vantaggio dei giocatori, che possono dilettarsi ora con l'uno ora con l'altro; le meccaniche di gioco sono poi del tutto opposte. Se volete, la nostra recensione di Among Us è già disponibile per la lettura.

Playing Among Us with the Fall Guys team and everyone is so sus 😩👌 — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 21, 2020