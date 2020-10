State of Survival, la recensione: strategia a base di zombie

La recensione di State of Survival arriva un po' in ritardo rispetto all'effettiva uscita dello strategico a base di zombie sviluppato da KingsGroup e disponibile nel tradizionale formato freemium sui terminali iOS e Android .

Gameplay: uno strategico diverso dal solito

All'inizio il gameplay di State of Survival sembra identico a quello di tanti altri strategici e gestionali disponibili in ambito mobile ma che tuttavia vantano uno spessore ridicolo, quasi del tutto sacrificato sull'altare dell'immediatezza, così da strizzare l'occhio anche e soprattutto a un'utenza casual. Per fortuna stavolta le cose vanno diversamente e dopo i primi capitoli della campagna, che fungono da tutorial, il peculiare mix di gestione e strategia rivela nuove, interessanti sfaccettature.

Se infatti le dinamiche legate alla costruzione dell'avamposto e all'ampliamento dei suoi confini seguono le regole di una tradizione ormai ben consolidata grazie a blockbuster come i vari Farmville, non si spingono mai al punto da diventare un semplice esercizio di tocco sui vari edifici per raccogliere monete e risorse. Tale aspetto viene insomma messo in secondo piano, facendo sì che il giocatore si concentri piuttosto sui tantissimi achievement disponibili e sulle missioni vere e proprie.

Queste ultime possono svolgersi con due differenti modalità. Da una parte ci sono le spedizioni sulla mappa, che prendono in considerazione unicamente la forza e il numero delle nostre truppe rispetto a quelle del nemico per determinare chi vince e chi perde lo scontro. Dall'altra le sfide, che attingono all'affascinante sottogenere dei tower defense per metterci di fronte a orde di zombie sempre più minacciose.

Gli stage si fanno via via più articolati, e così la squadra di personaggi che abbiamo composto (e che possiamo ovviamente potenziare utilizzando le risorse ottenute fino a quel momento) richiede una gestione diretta, l'esecuzione di manovre speciali al momento giusto (torrette da piazzare in giro, colpi di fucile, tiri mirati, ecc.) e anche qualche spostamento al volo. Lo spessore non raggiunge quello di uno strategico vero, ma rispetto alla media di queste produzioni su mobile c'è di che essere entusiasti.