Among Us, tutti i glitch del gioco nel video dello YouTuber Ali-A

Among Us è il gioco del momento, ma nonostante le sue dimensioni estremamente contenute e le poche possibilità offerte, non è perfetto come ci si potrebbe aspettare. Tutti i glitch attualmente noti della produzione vengono mostrati nel video qui di seguito riportato, che vogliamo proporvi. Prendetevi un po' di tempo per sviscerarlo a fondo, ne vale la pena; poi proseguite nella lettura.

Come avrete visto grazie al video dello YouTuber Ali-A, Among Us offre davvero tante possibilità originali e normalmente non previste dagli sviluppatori di InnerSloth. Non è neppure necessario possedere le mod, per attivarle; anche se la mod per diventare Toad di Super Mario ha comunque il suo fascino.



I trucchetti più interessanti sono probabilmente quelli per velocizzare alcuni compiti dei membri dell'equipaggio, ma non mancano casi di teletrasporto istantaneo, animaletti che si bloccano nei muri e non riescono più ad uscirne, l'invisibilità totale, e addirittura un glitch sembra "forzare" il ruolo dell'Impostore per chi lo utilizza ad oltranza.



Avete utilizzato questi glitch su Among Us, di recente? Fatecelo sapere con un commento.