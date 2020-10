Xbox Series X: framerate più stabile di PS5 nei giochi che sfruttano intensamente la CPU

Xbox Series X avrà un framerate più stabile di PS5 nei giochi che sfruttano intensamente la CPU, ma la console di Sony non limiterà gli sviluppatori. A dirlo ai microfoni di Gaming Bolt sono stati Petr Kolář e David Kolečkář di Bohemia Interactive, lo studio della serie Arma, attualmente al lavoro sullo sparatutto free-to-play Vigor.

Per loro quindi Xbox Series X avrà un vantaggio in termini di stabilità del framerate, visto che la CPU della console di Microsoft è più potente di quella della console di Sony, ma in generale non ci saranno grosse differenze tra i titoli sviluppati per entrambi i sistemi, questo perché "Le performance dei processori di entrambe le macchine sono sullo stesso livello." Se vogliamo si tratta di una conferma di quanto affermato in passato da più sviluppatori, che non vedono il gap tra le due console come un vero problema.

Attualmente Vigor è disponibile per Xbox One e Nintendo Switch. Il 25 novembre uscirà anche su PS4, mentre la versione PS5 non ha ancora una data ufficiale, ma si parla comunque di 2020.