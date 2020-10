Among Us: come avere Toad di Super Mario nel gioco

Among Us è il gioco del momento e presenta dei personaggi subito ben riconoscibili: i buffi membri della navicella spaziale, tra i quali si nasconde l'impostore. Forse non sapete, tuttavia, che è possibile anche avere Toad di Super Mario nel gioco.



Non si tratta di un oggetto cosmetico acquistabile o normalmente ottenibile, ma di una mod che sostituisce tutti i normali personaggi del gioco con altri modelli; quelli dei Toad di Super Mario sono solo alcuni, la fantasia degli artisti è priva di limiti. Tutto ciò che dovrete fare è installare manualmente la mod, volendo basterà seguire questa piccola guida (purtroppo in lingua inglese).



Il risultato sarà non solo molto simpatico, ma esclusivamente grafico: non otterrete cioè vantaggi competitivi di alcun tipo; i Toad di Super Mario saranno inoltre compatibili con gli altri accessori presenti con cui personalizzare le skin. L'hacking di Among Us è invece un problema serio, che non va incoraggiato in alcun tipo: leggasi la recente supplica da parte degli sviluppatori.