Genshin Impact: dove trovare tutti gli Anemoculus, un video mostra le posizioni

Genshin Impact è il nuovo RPG open world free to play con meccaniche gacha, ma al di là di tutti questi termini apparentemente incomprensibili si tratta di un gioco dalla mappa immensa, ricchissima di segreti da scoprire in ogni luogo. Gli Anemoculus, per esempio: vogliamo spiegarvi dove trovarli.



Gli Anemoculus rappresentano il primo tipo di collezionabile importante di Genshin Impact. Si tratta di piccole sfere di energia Anemo, verde e luminosa. Servono per riattivare e potenziare le Statue della prima regione del titolo, ottenendo così molte ricompense e vantaggi permanenti, per esempio alla resistenza del giocatore.



Il numero di Anemoculus è davvero elevato e vi serviranno parecchie ore per raccoglierli tutti; ma ve ne serviranno ancora di più se non conoscerete in anticipo la loro posizione. Per questo motivo, è opportuno fare riferimento ad un video dettagliato, come quello che vi riportiamo qui di seguito.



Da ultimo, ovviamente, vi ricordiamo che la nostra recensione di Genshin Impact è già disponibile: abbiamo ampiamente promosso il titolo di miHoYo.